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10.08.17 08:53 Избирательную комиссию Красноярского края возглавил Алексей Подушкин



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Константин Бочаров занимал пост председателя краевого избиркома 14 лет. Срок его полномочий истекает в 21 году, но 1 августа он был освобождён от должности якобы по семейным обстоятельствам. По мнению политологов, настоящей причиной могла стать позиция Москвы.

"Наиболее вероятен "московский след", потому что не особо я верю, что кто-то здесь, в Красноярске, был сильно заинтересован в его уходе, кроме оппозиции. То, что у него были оппоненты и даже враги в Москве, сам Бочаров где-то в комментариях говорил. Возможно, они ситуацию в конце концов додавили", - считает политолог Александр Чернявский.

Уже на следующий день в Центризбиркоме утвердили для края нового председателя. Им стал Алексей Подушкин. Человек, близкий администрации губернатора, последние пять лет руководил исследованиями социально-политической ситуации в регионе. А в избиркоме он не пробыл и года - с декабря 16-го. Тем не менее, выбор столицы коллеги одобрили.

"Роль председателя, на мой взгляд, уметь слышать и слушать. Мне кажется, этого нам не хватало", - отметил член избирательной комиссии Красноярского края Сергей Навальный.

Выборы нового главы проходят тайным голосованием, однако рекомендовано поддержать уже одобренного кандидата. Поэтому результат не стал сюрпризом. Новоизбранный глава - беспартийный. Согласно декларации, за прошлый год его доход составил 1 миллион 300 тысяч рублей, у него с супругой три квартиры, две дорогих машины. Несмотря на скромный срок членства в избиркоме, сам Подушкин заверил, что с избирательной системой знаком больше 20 лет.

"Избирательная система - не сказать, что это моё любимое дело, но по крайней мере с огромным желанием этим занимаюсь. Воспринял это как вызов. Постараюсь оправдать доверие", - пояснил глава избирательной комиссии Красноярского края Алексей Подушкин.

Уже в следующем году новому главе избирательной комиссии Красноярского края предстоит серьёзное испытание - выборы президента. Возглавлять избирком Алексей Подушкин будет до 2021 года.


Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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