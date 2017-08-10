НОВОСТИ | Общество













10.08.17 17:27 В Красноярске завершается капитальный ремонт двух школ





Фото



Проинспектировал ход ремонта глава города и рассказал, что в этом году закроют на ремонт школу №49, её ученики будут переведены на время в соседнюю. Ходом работ мэр остался доволен.



"Много ещё предстоит сделать, но я уверен, что 1 сентября школа откроется и здесь пройдёт линейка, поэтому сомнений больших нет. Были опасения в середине лета, но подрядчик сделал правильные выводы и подтянулся", - отметил глава Красноярска Эдхам Акбулатов.







В Красноярске завершается капитальный ремонт двух школ: №80 и лицея №28. Они были закрыты по причине аварийности. Теперь 80-я школа совместно со школой №8, которая расположена по соседству, будут создавать единое учреждение с правовым профилем. Срок сдачи работ - 20 августа, строители пообещали, что 1 сентября ученики сядут за новые парты в свежеотремонтированных классах.Проинспектировал ход ремонта глава города и рассказал, что в этом году закроют на ремонт школу №49, её ученики будут переведены на время в соседнюю. Ходом работ мэр остался доволен."Много ещё предстоит сделать, но я уверен, что 1 сентября школа откроется и здесь пройдёт линейка, поэтому сомнений больших нет. Были опасения в середине лета, но подрядчик сделал правильные выводы и подтянулся", - отметил глава Красноярска Эдхам Акбулатов.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













