В Красноярске завершается капитальный ремонт двух школ: №80 и лицея №28. Они были закрыты по причине аварийности. Теперь 80-я школа совместно со школой №8, которая расположена по соседству, будут создавать единое учреждение с правовым профилем. Срок сдачи работ - 20 августа, строители пообещали, что 1 сентября ученики сядут за новые парты в свежеотремонтированных классах.
Проинспектировал ход ремонта глава города и рассказал, что в этом году закроют на ремонт школу №49, её ученики будут переведены на время в соседнюю. Ходом работ мэр остался доволен.
"Много ещё предстоит сделать, но я уверен, что 1 сентября школа откроется и здесь пройдёт линейка, поэтому сомнений больших нет. Были опасения в середине лета, но подрядчик сделал правильные выводы и подтянулся", - отметил глава Красноярска Эдхам Акбулатов.