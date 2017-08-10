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10.08.17 17:22 Прокурор края рассказал о ходе расследования резонансных дел





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"К числу допущенных депутатами нарушений относятся недостоверное указание сведений о размере доходов, о наличии банковских счетов и ценных бумаг, о наличии недвижимости. По результатам проверки председателю районного совета депутатов прокурором района внесено представление", - сообщил прокурор Красноярского края Михаил Савчин.



Кстати, депутаты местных советов теперь будут обязаны отчитываться о своих доходах перед губернатором. Обсуждали и банк "Енисей", который находится в стадии банкротства. Расследование показало, что сделки, которые привели финансовую организацию к краху, были проведены в Москве, соответственно, дело передали столичным следователям. Сейчас стоимость активов банка оценивается примерно в 1,5 миллиарда рублей, а вот задолженность перед кредиторами - больше 5 миллиардов.



История жителей посёлка Усть-Мана прогремела на весь край. Там предприниматель, который планирует строить базу отдыха,



Прокомментировал прокурор и ситуацию с капитальным ремонтом в крае; известно, что на счетах фонда порядка 4-х миллиардов рублей неизрасходованных средств. "Самое главное, мы здесь не видим фактов откровенного воровства, мошенничества, желания пустить эти деньги на другие цели. Пока эта машина недостаточно разогналась, мне кажется, дальше будет лучше, будут темпы набраны", - отметил прокурор Красноярского края Михаил Савчин.



Вспомнили и нашумевшую в декабре 16-го историю с трупом бабушки, который



На контроле, уверяет прокурор, держат и тему дольщиков. Заведено четыре уголовных дела в отношении застройщиков.





И снова одна из главных тем - декларации о доходах депутатов. Правда, в этот раз Емельяновского района. 20 народных избранников заполнили документы с большой долей недосказанности."К числу допущенных депутатами нарушений относятся недостоверное указание сведений о размере доходов, о наличии банковских счетов и ценных бумаг, о наличии недвижимости. По результатам проверки председателю районного совета депутатов прокурором района внесено представление", - сообщил прокурор Красноярского края Михаил Савчин.Кстати, депутаты местных советов теперь будут обязаны отчитываться о своих доходах перед губернатором. Обсуждали и банк "Енисей", который находится в стадии банкротства. Расследование показало, что сделки, которые привели финансовую организацию к краху, были проведены в Москве, соответственно, дело передали столичным следователям. Сейчас стоимость активов банка оценивается примерно в 1,5 миллиарда рублей, а вот задолженность перед кредиторами - больше 5 миллиардов.История жителей посёлка Усть-Мана прогремела на весь край. Там предприниматель, который планирует строить базу отдыха, загородил от жителей берег Маны , в том числе пожарный проезд. "Представителям организации УВК вручено предписание с требованием о демонтаже ограждения на территории пожарного съезда в срок до 11 августа, то есть к завтрашнему дню общество обязалось открыть съезд и убрать ограждение", - сообщил прокурор Красноярского края Михаил Савчин.Прокомментировал прокурор и ситуацию с капитальным ремонтом в крае; известно, что на счетах фонда порядка 4-х миллиардов рублей неизрасходованных средств. "Самое главное, мы здесь не видим фактов откровенного воровства, мошенничества, желания пустить эти деньги на другие цели. Пока эта машина недостаточно разогналась, мне кажется, дальше будет лучше, будут темпы набраны", - отметил прокурор Красноярского края Михаил Савчин.Вспомнили и нашумевшую в декабре 16-го историю с трупом бабушки, который исчез из красноярского морга . Оказывается, спустя 8 месяцев виновного так и не нашли. "Данное уголовное дело до сих пор расследуется и находится на нашем постоянном контроле, еженедельно практически по нему докладывается; лицо, совершившее данное преступление, пока не установлено", - сообщил прокурор Красноярского края Михаил Савчин.На контроле, уверяет прокурор, держат и тему дольщиков. Заведено четыре уголовных дела в отношении застройщиков. Мария СЕМЁНОВА











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