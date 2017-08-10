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10.08.17 17:20 В Сухобузимском районе продолжаются поиски пропавшей Светланы Пеньковой





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К слову, поисковый отряд МЧС следов женщины не нашёл. Не смогли пролить свет на загадочное исчезновение и экстрасенсы. Теперь родственники надеются только на волонтёров. Масштабные поиски организуют на этих выходных.







Родственников пропавшей в Сухобузимском районе Светланы Пеньковой проверят на полиграфе. Женщина пропала две недели назад, и следствие отрабатывает различные версии, в том числе и криминальный след. Полиция просит водителей, которые были в районе деревни Шила и 64-го километра Енисейского тракта, передать съёмки с видеорегистраторов за 29 июля.К слову, поисковый отряд МЧС следов женщины не нашёл. Не смогли пролить свет на загадочное исчезновение и экстрасенсы. Теперь родственники надеются только на волонтёров. Масштабные поиски организуют на этих выходных.













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