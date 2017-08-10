Родственников пропавшей в Сухобузимском районе Светланы Пеньковой проверят на полиграфе. Женщина пропала две недели назад, и следствие отрабатывает различные версии, в том числе и криминальный след. Полиция просит водителей, которые были в районе деревни Шила и 64-го километра Енисейского тракта, передать съёмки с видеорегистраторов за 29 июля.
К слову, поисковый отряд МЧС следов женщины не нашёл. Не смогли пролить свет на загадочное исчезновение и экстрасенсы. Теперь родственники надеются только на волонтёров. Масштабные поиски организуют на этих выходных.