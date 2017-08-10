НОВОСТИ | Общество













10.08.17 17:24 На ожидающих переселения жителей Николаевки наступает стройка





Фото



Часть огорода засыпало грунтом. А это всё, что осталось от куста жимолости. Он и ещё один кустарник похоронены под землёй. В дождь здесь и вовсе образуется целый водопад. Первое время уничтоженный огород расстраивал до слёз. Тем, кто не оказался в строительном окопе, тоже непросто - пыль в жаркие дни стоит столбом, люди жалуются: из шланга поливают дома и растительность. Уверены: в тяжёлых условиях им придётся жить несколько месяцев.



"В сентябре-октябре, возможно, придут оценщики. Возможно. Но переселение будет только в следующем году, сейчас денег нет. А как нам жить в этих условиях, никого не волнует. Прежде чем стройку начинать, о людях надо было подумать", - негодует жительница ул. Байкитская, 10 Валентина Щукина.



В администрации города пояснили: эти дома не попадают под снос для строительства развязки. Людей, может, и переселят, но когда - неизвестно. А значит, уживаться с таким соседством придётся ещё долго. Заказчик строительства - управление дорог и благоустройства. Там пояснили: понимают трудности такой жизни и ведут переговоры с подрядчиком.



"Идут просьбы, письма и иные вещи с рекомендациями, просьбами о соблюдении законности при проведении строительства, и так далее", - сообщил пресс-секретарь КГКУ "КрУДор" Александр Марков.



Пока тем, кто дожидается своей очереди или и вовсе не будет переселён, остаётся писать заявления руководству "Сибиряка" с требованием возмещения ущерба, либо обращаться в суд.





Лариса Ивановна с супругом во двор своего дома на улице Юбилейная выходят при первых же звуках техники. Рядом кипит строительство развязки к новому мосту. И над их огородом теперь отсыпают землю. Пришлось выстроить заграждения, но от натиска пятиметровой горы это не спасает.Часть огорода засыпало грунтом. А это всё, что осталось от куста жимолости. Он и ещё один кустарник похоронены под землёй. В дождь здесь и вовсе образуется целый водопад. Первое время уничтоженный огород расстраивал до слёз. Тем, кто не оказался в строительном окопе, тоже непросто - пыль в жаркие дни стоит столбом, люди жалуются: из шланга поливают дома и растительность. Уверены: в тяжёлых условиях им придётся жить несколько месяцев."В сентябре-октябре, возможно, придут оценщики. Возможно. Но переселение будет только в следующем году, сейчас денег нет. А как нам жить в этих условиях, никого не волнует. Прежде чем стройку начинать, о людях надо было подумать", - негодует жительница ул. Байкитская, 10 Валентина Щукина.В администрации города пояснили: эти дома не попадают под снос для строительства развязки. Людей, может, и переселят, но когда - неизвестно. А значит, уживаться с таким соседством придётся ещё долго. Заказчик строительства - управление дорог и благоустройства. Там пояснили: понимают трудности такой жизни и ведут переговоры с подрядчиком."Идут просьбы, письма и иные вещи с рекомендациями, просьбами о соблюдении законности при проведении строительства, и так далее", - сообщил пресс-секретарь КГКУ "КрУДор" Александр Марков.Пока тем, кто дожидается своей очереди или и вовсе не будет переселён, остаётся писать заявления руководству "Сибиряка" с требованием возмещения ущерба, либо обращаться в суд. Анастасия ЦЫГАНКОВА











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













