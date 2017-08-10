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НОВОСТИ | Общество





10.08.17 20:54 В Свердловском районе на ремонт многоквартирных домов потратят более 87 миллионов рублей



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Горячая пора "Жилфонда" - сейчас ремонты ведутся в десятках домов. Причём в первую очередь внимание обращается на инженерные сети. Дважды в год специалисты осматривают объект, затем по согласованию с жильцами приступают к работам.

"На основании этих осмотров мы выходим с предложениями к жителям. Где-то надо поменять инженерные сети; если эти сети в удовлетворительном состоянии, мы рекомендуем либо сделать благоустройство, либо замену окон, ремонт подъездов", - пояснил и.о. главного инженера ООО ГУК "Жилфонд" Александр Батраков.

"Ремонт делается комплексно, сразу с установкой окон, как на данном доме. Это примерно на 12,5 миллионов только ремонт подъездов. На 15 с лишним миллионов будут установлены окна, в 69 дворах будут установлены малые архитектурные формы. На 6,5 миллионов будут отремонтированы электрические инженерные сети", - добавил исполнительный директор дирекции ГУК "Жилфонд" по Свердловскому району Игорь Жуков.

Контроль при проведении ремонтов предельно жёсткий, причём как со стороны самого "Жилфонда", так и со стороны жителей. Более того, управляющая компания никогда не делает предоплаты подрядчикам - все расчёты только по окончании работ, и то если они сделаны качественно. Стоит отметить, что сейчас отремонтированы половина подъездов в 44 домах, а гарантия таких работ - ровно год.


Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
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