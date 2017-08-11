НОВОСТИ | Общество













11.08.17 08:53 Судьбу обманутых дольщиков с улицы Грунтовой обсудили с главой Красноярска





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Сейчас рассматривают семь вариантов государственной поддержки дольщиков, но окончательный вариант пока не выбран. "Хотелось бы, чтобы за очень короткий период времени, по сути за два месяца, были решены серьёзные проблемы, чтобы произошла подвижка. В сентябре начнут работать депутаты Законодательного собрания, будут приняты некоторые очень нужные нам всем документы", - подчеркнула депутат горсовета Красноярска Марина Малышева.



Работа предстоит серьёзная. В кратчайшие сроки нужно сформировать реестр кредиторов банкротящего застройщика. Для этого все дольщики с Грунтовой должны оперативно обратиться к конкурсному управляющему. "Я подписал с вами план и намерен его исполнить. Я рассчитываю, что через две недели мы должны собраться, для того чтобы понять, какие направления работы мы считаем наиболее приоритетными, наиболее реальными, и готовить краевой закон", - сказал Глава Красноярска Эдхам Акбулатов.



Тем временем следственные действия в отношении недобросовестного застройщика продолжаются.





Встреча дольщиков и городских властей длилась более двух часов. За это время обсудили промежуточные итоги работы. Так, определён предварительный размер необходимого дофинансирования строительства. "635 миллионов работники УКСа посчитали уже по нашим обмерам, который делали совместно с дольщиками. И видим, что очень много денег нужно на достройку. Будем двигаться к решению проблемы. Каждую неделю будем встречаться и работать", - рассказал дольщик, член рабочей группы Алексей Коровин.Сейчас рассматривают семь вариантов государственной поддержки дольщиков, но окончательный вариант пока не выбран. "Хотелось бы, чтобы за очень короткий период времени, по сути за два месяца, были решены серьёзные проблемы, чтобы произошла подвижка. В сентябре начнут работать депутаты Законодательного собрания, будут приняты некоторые очень нужные нам всем документы", - подчеркнула депутат горсовета Красноярска Марина Малышева.Работа предстоит серьёзная. В кратчайшие сроки нужно сформировать реестр кредиторов банкротящего застройщика. Для этого все дольщики с Грунтовой должны оперативно обратиться к конкурсному управляющему. "Я подписал с вами план и намерен его исполнить. Я рассчитываю, что через две недели мы должны собраться, для того чтобы понять, какие направления работы мы считаем наиболее приоритетными, наиболее реальными, и готовить краевой закон", - сказал Глава Красноярска Эдхам Акбулатов.Тем временем следственные действия в отношении недобросовестного застройщика продолжаются. Владимир ЖАРИНОВ

















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