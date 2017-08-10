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10.08.17 20:45 На химико-металлургическом заводе мужчину завалило кирпичной стеной





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"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Устанавливается руководство подрядной организации, производятся действия к изъятию документации, подтверждающей ремонтные работы. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.







В Красноярске на заводе ХМЗ мужчину завалило кирпичной стеной. На него обрушилась кладка высотой в пять метров. От полученных травм он скончался. 43-летний мужчина выполнял ремонтные работы по договору подряда. Сейчас виновных в его гибели ищет Следственный комитет."В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Устанавливается руководство подрядной организации, производятся действия к изъятию документации, подтверждающей ремонтные работы. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.











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