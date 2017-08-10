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10.08.17 20:47 Из-за провала коллектора десятки домов на проспекте Ульяновский остались без воды





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"Вначале пришлось отключить более 40 многоквартирных домов, учитывая, что здесь основной коллектор, и водопровод и канализация. Сейчас по временной схеме мы подключили. Сейчас самая главная задача - аккуратно вскрыть, грунты здесь сыпучие", - сообщил руководитель департамента горхозяйства Красноярска Игорь Титенков.







Коммунальная авария в Красноярске. Сегодня утром из-за провала коллектора на проспекте Ульяновский десятки домов, два детских сада и школа остались без воды. Ситуацию признали чрезвычайной и немедленно приступили к восстановительным работам. Деньги выделят из резервного фонда города."Вначале пришлось отключить более 40 многоквартирных домов, учитывая, что здесь основной коллектор, и водопровод и канализация. Сейчас по временной схеме мы подключили. Сейчас самая главная задача - аккуратно вскрыть, грунты здесь сыпучие", - сообщил руководитель департамента горхозяйства Красноярска Игорь Титенков.











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