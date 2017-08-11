НОВОСТИ | Происшествия













11.08.17 11:31 В Красноярске на берегу Енисея обнаружено тело многодетного мужчины





Фото



По данным волонтёров, которые обнаружили тело, следов насильственной смерти не было. Есть версия, что мужчине не одобрили займ. В следственном комитете отмечают, что версия про поход в банк пока не подтверждается - у погибшего не было при себе паспорта. У мужчины остались жена и трое детей.







Ушёл в банк за кредитом и не вернулся. В Красноярске расследуется дело о гибели многодетного отца. Погибшего обнаружили на берегу Енисея. Утром 3 августа 39-летний мужчина вышел из дома на улице Юности, в час дня он должен был получить кредит на крупную сумму - около миллиона рублей. Вскоре его телефон стал недоступен.По данным волонтёров, которые обнаружили тело, следов насильственной смерти не было. Есть версия, что мужчине не одобрили займ. В следственном комитете отмечают, что версия про поход в банк пока не подтверждается - у погибшего не было при себе паспорта. У мужчины остались жена и трое детей.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













