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11.08.17 11:40 В Казачинской больнице врач при родах оторвал младенцу руку



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"Быть мамой - вот счастье земное!", - пишет Елена на своей страничке в социальной сети. Они с супругом - счастливые родители двухлетнего сына, и ждали пополнения в семье. Но случилась трагедия. Во время преждевременных родов хирург оторвал ребёнку руку. Из районной больницы в Казачинском женщину забрали в Лесосибирск, оттуда в Красноярск, под пристальное наблюдение врачей. После произошедшего малыш два дня находился в утробе матери. И только потом его, уже мёртвого, извлекли по частям.

"По данному поводу Главным следственным управлением незамедлительно была начата проверка. В ближайшее время будут запрошены все необходимые медицинские документы, опрошены сама потерпевшая и её родственники, а также медперсонал, который оказывал ей помощь. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.

Сейчас состояние пострадавшей врачи оценивают как удовлетворительное. Сама Елена нам она сообщила, что в данный момент она пока не готова обсуждать произошедшее. Кроме того, её попросили подписать запрет о предоставлении СМИ любой информации. В министерстве здравоохранения уже сделали заявление: предварительно не находят в действиях районного врача какой-либо ошибки.

"Как было установлено, женщина поступила с осложнённым течением беременности во втором триместре до 22 недель. Ей была проведена гинекологическая операция при начавшемся выкидыше. Данная операция направлена на извлечение плода любым способом, вплоть до инструментального извлечения", - пояснила пресс-секретарь министерства здравоохранения Красноярского края Ирина Сидорова.

Юридически плод считается человеком с 22-й недели беременности и массой не менее 500 граммов. Ребёнок шокированных родителей до такого статуса не дорос, а значит, оторванная конечность у ещё живого плода - часть процедуры при самопроизвольном аборте. Тем не менее, в минздраве пообещали провести проверку. В тонкостях медицинской этики придётся разбираться и следственному комитету.


Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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