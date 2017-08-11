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11.08.17 11:40 В Казачинской больнице врач при родах оторвал младенцу руку





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"По данному факту следственными органами организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В ближайшее время будет опрошена сама женщина, её родственники, медицинские сотрудники, а также запрошены все документы", - сообщила старший помощник руководителя ГУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.



В министерстве здравоохранения сообщили, что по предварительной оценке врач не нарушил порядков акушерско-гинекологической практики. Подробности о причинах произошедшего смотрите в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.





При родах врач оторвал ребёнку руку. Шокирующий случай произошёл в Казачинской районной больнице. По словам знакомых пострадавшей женщины, роды были преждевременными, их принимал не профильный врач, а хирург. В процессе он совершил ошибку и оторвал конечность плода. Ребёнок погиб, но ещё двое суток пробыл в утробе мёртвым. Удалять его пришлось по частям уже в лесосибирской больнице. Сейчас женщина находится уже в Красноярске под наблюдением врачей, её состояние стабилизировалось."По данному факту следственными органами организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В ближайшее время будет опрошена сама женщина, её родственники, медицинские сотрудники, а также запрошены все документы", - сообщила старший помощник руководителя ГУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.В министерстве здравоохранения сообщили, что по предварительной оценке врач не нарушил порядков акушерско-гинекологической практики. Подробности о причинах произошедшего смотрите в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45. Анастасия ЦЫГАНКОВА

















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