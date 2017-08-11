НОВОСТИ | Общество













11.08.17 11:49 В Красноярске отмечают День коренных народов мира





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В 15:00 на площади у краевой филармонии откроется этническая ярмарка, где можно будет приобрести оригинальные изделия ремесленников, а также посмотреть на настоящие северные чумы. В 17:30 красноярцев ждёт гала-концерт. Выступят исполнители народной песни, варганисты, мастера горлового пения. А в финале вечера в 19:00 здесь же выступит известный ансамбль "Русская песня" во главе с Надеждой Бабкиной. Вход свободный.





Сегодня красноярцы и гости города смогут поближе познакомиться с культурой народов края - шорцев, ненцев, эвенков, нганасанов и многих других. В краевой филармонии уже открыты мастер-классы, на которых учат изготовлению этнических оберегов и украшений из костей животных. Здесь можно увидеть традиционную одежду народов Севера, открыта картинная галерея.В 15:00 на площади у краевой филармонии откроется этническая ярмарка, где можно будет приобрести оригинальные изделия ремесленников, а также посмотреть на настоящие северные чумы. В 17:30 красноярцев ждёт гала-концерт. Выступят исполнители народной песни, варганисты, мастера горлового пения. А в финале вечера в 19:00 здесь же выступит известный ансамбль "Русская песня" во главе с Надеждой Бабкиной. Вход свободный.















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