НОВОСТИ | Общество













11.08.17 17:21 В Красноярском крае закончилась вакцина от нескольких опасных заболеваний





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"Соответственно, после изменения стратегии резко вырос спрос на данный препарат во всём мире. С этим связаны форс-мажорные обстоятельства. Объявлена конкурсная процедура. Мы ожидаем для нашей территории поставки 1-15 октября. Вакцинация - это плановое мероприятие, это не оказание медицинской помощи по жизненным показаниям, оно может быть отсрочено", - пояснила консультант министерства здравоохранения Красноярского края Наталья Бахарева.







В Красноярском крае закончилась вакцина от нескольких опасных заболеваний. Речь идёт о прививках, которые делали детям в качестве профилактики, например, от гемофильной инфекции и полиомиелита. В последнем случае ситуация особо сложная. В минздраве края пояснили, вакцинация не связана с оказанием экстренной помощи, поэтому отсрочка на несколько месяцев возможна. Что же касается дефицита, то причина в следующем. В прошлом году для всех стран, которые участвуют в программе Всемирной организации здравоохранения по ликвидации полиомиелита, добавили в перечень вакцин новый тип. В России нет такого производства, поэтому пришлось покупать за границей."Соответственно, после изменения стратегии резко вырос спрос на данный препарат во всём мире. С этим связаны форс-мажорные обстоятельства. Объявлена конкурсная процедура. Мы ожидаем для нашей территории поставки 1-15 октября. Вакцинация - это плановое мероприятие, это не оказание медицинской помощи по жизненным показаниям, оно может быть отсрочено", - пояснила консультант министерства здравоохранения Красноярского края Наталья Бахарева.











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