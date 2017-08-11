НОВОСТИ | Общество













11.08.17 17:23 Под Сосновоборском открылась тюрьма будущего





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"Ближе к дому освобождаться отсюда, и родственникам удобнее ездить. Да и вообще новое учреждение. Здесь намного лучше, чем там, территории большие, всё новое", - рассказал осуждённый Александр Аристов.



Почему изолятор Сосновоборске считается самой комфортной тюрьмой России и появятся ли такие же учреждения в Красноярском крае? Подробности смотрите в вечернем выпуске "Вести. Красноярск" в 20:45.





Под Сосновоборском открылась тюрьма будущего. Следственный изолятор, который сдали в эксплуатацию, оснащён по последнему слову техники, тут неплохие условия для заключённых, а побег невозможен даже в принципе. 14 гектаров земли, несколько современных корпусов, шестиметровый забор и ни одной вышки - 1200 камер просматривают каждый сантиметр учреждения. Тюрьма рассчитана на 600 человек, пока здесь находятся чуть больше сотни."Ближе к дому освобождаться отсюда, и родственникам удобнее ездить. Да и вообще новое учреждение. Здесь намного лучше, чем там, территории большие, всё новое", - рассказал осуждённый Александр Аристов.Почему изолятор Сосновоборске считается самой комфортной тюрьмой России и появятся ли такие же учреждения в Красноярском крае? Подробности смотрите в вечернем выпуске "Вести. Красноярск" в 20:45.















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