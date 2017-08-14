НОВОСТИ | Спорт













14.08.17 09:00 В Красноярске прошёл День физкультурника





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Главной площадкой дня физкультурника стал остров Татышев. Здесь представлены как олимпийские виды спорта, так и весьма нетривиальные. Например, командный бег с бревном - национальное развлечение шотландцев.



Здесь же награждают и лучших из лучших. В книгу рекордов Красноярского края попал 16-летний Василий Шолмов. Юноша пробежал 115 километров за 24 часа. И стал



День физкультурника - это событие не только для тех, кто представляет спорт достижений, но и для тех, кто старается стать "быстрее, выше, сильнее", чем он сам. Например, Николай Фадеев прикован к инвалидному креслу, но это не мешает ему три раза в неделю посещать спортзал.



Только в Красноярске частью Дня физкультурника стали десятки тысяч людей.





День физкультурника начинается вполне по-спортивному - с зарядки. Разминка идёт на склоне Бобрового лога. Это зарядка со стражем порядка, так её назвали, потому что в качестве инструкторов выступают сотрудники МВД. В первых рядах и главный полицейский края Александр Речицкий. Компанию ему составляют министры спорта и культуры, первый заместитель губернатора и десятки юношей и девушек.Главной площадкой дня физкультурника стал остров Татышев. Здесь представлены как олимпийские виды спорта, так и весьма нетривиальные. Например, командный бег с бревном - национальное развлечение шотландцев.Здесь же награждают и лучших из лучших. В книгу рекордов Красноярского края попал 16-летний Василий Шолмов. Юноша пробежал 115 километров за 24 часа. И стал самым юным супермарафонцем России День физкультурника - это событие не только для тех, кто представляет спорт достижений, но и для тех, кто старается стать "быстрее, выше, сильнее", чем он сам. Например, Николай Фадеев прикован к инвалидному креслу, но это не мешает ему три раза в неделю посещать спортзал.Только в Красноярске частью Дня физкультурника стали десятки тысяч людей. Владимир БОГОМОЛОВ











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