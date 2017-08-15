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15.08.17 11:42 Красноярец оборудовал в квартире лабораторию по выращиванию конопли





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"В настоящее время в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.228 УК РФ - незаконное изготовление и хранение, переработка наркотических средств в крупном размере, а также по ст.231 - культивирование наркосодержащих растений. Наказание за данное преступление - лишение свободы до 8 лет", - сообщила пресс-секретарь УНК ГУ МВД России по Красноярскому краю Лариса Мартынова.







Красноярские полицейские пресекли деятельность подпольной лаборатории по выращиванию конопли. Как выяснили оперативники, 34-летний мужчина выращивал в своей квартире иностранные сорта марихуаны. Нарколаборатория состояла из четырёх палаток, специально оборудованных дорогостоящей техникой по подаче света и воды. В ходе обыска полицейские изъяли около 2 кг наркосодержащих растений на общую сумму более 4-х миллионов рублей. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается."В настоящее время в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.228 УК РФ - незаконное изготовление и хранение, переработка наркотических средств в крупном размере, а также по ст.231 - культивирование наркосодержащих растений. Наказание за данное преступление - лишение свободы до 8 лет", - сообщила пресс-секретарь УНК ГУ МВД России по Красноярскому краю Лариса Мартынова.











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