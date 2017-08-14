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14.08.17 11:40 В детском лагере "Сокол" вспышка энтеровирусной инфекции





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"В ходе расследования в оздоровительном лагере установлен ряд нарушений санитарного законодательства. На должностных лиц и на юрлицо, на сам лагерь, возбуждены дела об административных правонарушениях, материалы дел направлены в суд для приостановки деятельности", - сообщила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Наталья Краснопеева.



Подробности смотрите в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.





В скандально известном детском лагере "Сокол", что в Ачинском районе, зафиксировали вспышку энтеровирусной инфекции. 206 отдыхающих ребят массово вывозят, а работу учреждения приостановили на неопределённый срок. Состояние шести заболевших детей оценивается как удовлетворительное, сейчас они в стационаре под присмотром медиков."В ходе расследования в оздоровительном лагере установлен ряд нарушений санитарного законодательства. На должностных лиц и на юрлицо, на сам лагерь, возбуждены дела об административных правонарушениях, материалы дел направлены в суд для приостановки деятельности", - сообщила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Наталья Краснопеева.Подробности смотрите в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.















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