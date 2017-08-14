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14.08.17 17:32 Регбисты "Енисея-СТМ" завоевали кубок России, футболисты "Енисея" разгромили "Авангард"





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Их коллеги-футболисты продолжили громить соперников на выезде. В Курске команда Дмитрия Аленичева разгромила местный "Авангард" со счётом 4:0. До этого в Калининграде была повержена "Балтика" с таким же ошеломляющим преимуществом в пять забитых мячей и ни одного пропущенного. Сейчас "Енисей" вплотную закрепился в лидирующей группе в ФНЛ.







Красноярские команды под названием "Енисей" побеждают по всем направлениям. Регбисты "Енисей-СТМ" завоевали кубок России. Дома они в напряжённом матче переиграли "ВВА-Подмосковье".Их коллеги-футболисты продолжили громить соперников на выезде. В Курске команда Дмитрия Аленичева разгромила местный "Авангард" со счётом 4:0. До этого в Калининграде была повержена "Балтика" с таким же ошеломляющим преимуществом в пять забитых мячей и ни одного пропущенного. Сейчас "Енисей" вплотную закрепился в лидирующей группе в ФНЛ.













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