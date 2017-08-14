НОВОСТИ | Спорт













14.08.17 17:30 День физкультурника в Большемуртинском районе отметили масштабными соревнованиями





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"Это тот необходимый минимум, который позволит нашим спортсменам качественно заниматься и добиваться результатов. Компании очень выгодно, чтобы её работники были здоровыми, энергичными, поэтому мы вкладываемся в спорт и будет это делать в дальнейшем", - подчеркнул директор свинокомплекса "Красноярский" Виталий Павлюк.



Секция настольного тенниса получила для тренировок робота. Бронзовый призёр первенства Сибири Антон Морозов рассказывает, что аппарат поможет отточить технику перед крупными соревнованиями. "При игре с роботом надо больше двигаться. Робот не устаёт", - пояснил призёр первенства Сибири по пинг-понгу Антон Морозов.



Свинокомплекс "Красноярский" не только создаёт рабочие места в Большемуртинском районе, но и формирует качественную социальную среду для жителей. "Очень легко взаимодействовать с руководством предприятия. Наши идеи встречают понимание и поддержку, у них самих тоже много идей", - отметила Заместитель главы администрации Большемуртинского района Светлана Гридь.



Компания за свой счёт поставила яркую игровую площадку, теперь это любимое место большемуртинской детворы. Также бизнес за свой счёт устанавливает контейнеры для сбора мусора и перечислил шесть миллионов рублей для строительства духовного медико-просветительского центра.





День физкультурника в Большемуртинском районе отметили масштабными соревнованиями по бегу, футболу, поднятию гири. Свинокомплекс "Красноярский" подарил местным любителям спорта инвентарь для тренировок - набор мячей, бутсы, лыжи и даже трактор для ухода за футбольным полем."Это тот необходимый минимум, который позволит нашим спортсменам качественно заниматься и добиваться результатов. Компании очень выгодно, чтобы её работники были здоровыми, энергичными, поэтому мы вкладываемся в спорт и будет это делать в дальнейшем", - подчеркнул директор свинокомплекса "Красноярский" Виталий Павлюк.Секция настольного тенниса получила для тренировок робота. Бронзовый призёр первенства Сибири Антон Морозов рассказывает, что аппарат поможет отточить технику перед крупными соревнованиями. "При игре с роботом надо больше двигаться. Робот не устаёт", - пояснил призёр первенства Сибири по пинг-понгу Антон Морозов.Свинокомплекс "Красноярский" не только создаёт рабочие места в Большемуртинском районе, но и формирует качественную социальную среду для жителей. "Очень легко взаимодействовать с руководством предприятия. Наши идеи встречают понимание и поддержку, у них самих тоже много идей", - отметила Заместитель главы администрации Большемуртинского района Светлана Гридь.Компания за свой счёт поставила яркую игровую площадку, теперь это любимое место большемуртинской детворы. Также бизнес за свой счёт устанавливает контейнеры для сбора мусора и перечислил шесть миллионов рублей для строительства духовного медико-просветительского центра. Роман РЫКОВ











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