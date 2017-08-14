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НОВОСТИ | Общество





14.08.17 17:25 Православные отмечают Медовый спас



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На утрене сотни верующих, все на освящение принесли мёд. У церкви к этому продукту особое отношение - раньше он входил в состав большинства лекарств. С болезнями шли не к врачу, а в храм, с помощью освящённого мёда в Византии научились спасаться от холеры и чумы.

"Сегодня праздник веры и надежды на Бога, что Бог нам подаёт помощь, и эта помощь иногда бывает видимым образом, в частности через мёд", - пояснил настоятель красноярского храма Рождества Христова Отец Максим.

Прихожане молятся о здоровье, мёда освещают столько, чтобы хватило на зиму. Медовый сезон завершился, пчеловоды привезли свежий урожай. Одуванчиковый, мёд из гречки, клевера, липовый... В этом году травы и деревья благоухали, цвели так рьяно, что нектары особенно ароматные. Урожай средний, мёд продают примерно по 400 рублей за килограмм, впрочем, в храме есть специальные медовые запасы для сирот, многодетных и малоимущих.

У храма Рождества Христова есть собственная пасека в Емельяновском районе, и в медовый спас урожай с неё раздают всем, кто в этом нуждается, людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Даже в самые строгие посты - Великий и Успенский, который начался сегодня, натуральный мёд православные едят как укрепляющее для всего организма.


Александра СЛАВЕЦКАЯ
АРХИВ 
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