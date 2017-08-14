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14.08.17 17:01 Пробки из-за дорожного ремонта вновь парализовали Красноярск





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Качественно и быстро - это отдельная тема. И похоже, она будет возникать ещё не раз. Очевидцы уже сняли, как ночью на проспекте Мира рабочие закатывали лужи асфальтом. В департаменте горхозяйства обещали разобраться, виновных наказать рублём.



Более того, дорожники вступают в сезон растягивания сроков. Ведь только на этой неделе синоптики прогнозируют очень мало солнечных дней. А укладывать асфальт в дождь не стоит. Нетрудно себе представить, в какое месиво превратятся после осадков вскрытые участки, что также будет тормозить процесс.



Там, где асфальт уже уложили, осталось вернуть брусчатку на тротуары. Но сами участки пока не открывают. А связка Дубровинского-Диктатуры-Ленина как транзит через перекопанный центр работает тяжело. Там, где не трогают покрытие, меняют коллекторы. Поэтому эпицентр дорожных работ лучше объезжать по Республики.





Время обеденное, и казалось бы, пробок уже быть не должно. Но на Диктатуры Пролетариата ещё в субботу коммунальщики разрыли коллектор, яма стоит нетронутой третьи сутки. На Дубровинского проскочить быстро получается с переменным успехом, так как на Диктатуры из трёх полос рабочие только две. Светофор в этом "бутылочном горлышке" даёт водителям лишь 35 секунд, чтобы проскочить. На месте ни регулировщиков, ни коммунальщиков.Качественно и быстро - это отдельная тема. И похоже, она будет возникать ещё не раз. Очевидцы уже сняли, как ночью на проспекте Мира рабочие закатывали лужи асфальтом. В департаменте горхозяйства обещали разобраться, виновных наказать рублём.Более того, дорожники вступают в сезон растягивания сроков. Ведь только на этой неделе синоптики прогнозируют очень мало солнечных дней. А укладывать асфальт в дождь не стоит. Нетрудно себе представить, в какое месиво превратятся после осадков вскрытые участки, что также будет тормозить процесс.Там, где асфальт уже уложили, осталось вернуть брусчатку на тротуары. Но сами участки пока не открывают. А связка Дубровинского-Диктатуры-Ленина как транзит через перекопанный центр работает тяжело. Там, где не трогают покрытие, меняют коллекторы. Поэтому эпицентр дорожных работ лучше объезжать по Республики. Вадим КУЛИКОВ













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