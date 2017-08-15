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15.08.17 08:57 Красноярцам рассказали о новом очистном оборудовании ТЭЦ-1



Фото
Энергетики устроили большой праздник под названием "Выбросам труба" в парке на Каменке. Здесь можно было поиграть на трубах; сфотографироваться и уже через пару минут получить фото с главными слоганами "Сибирской генерирующей компании"; бесплатно выпить кислородный коктейль; детям больше всего понравилось рисовать 3D-ручкой. Каждый мог поучаствовать в викторине СГК. Мероприятие, на которое приехали жители разных районов города, энергетики устроили не просто так.

"Красноярская ТЭЦ-1 - предприятие "Сибирской генерирующей компании" - планирует масштабную модернизацию экологического оборудования. Мы хотим рассказать о своих планах, поделиться ими с горожанами, выслушать их предложения и замечания к проектам", - пояснила заместитель директора Красноярского филиала СГК Анастасия Дьякова.

С рассказом выступил директор ТЭЦ-1. Именно на этой станции планируются большие перемены. "Это современное оборудование, которое будет очищать выбросы из труб по пыли до 99 и выше процентов. Одно из мероприятий, которое будет идти параллельно с этим пилотным проектом - строительство новой дымовой трубы взамен трёх", - пояснил директор Красноярской ТЭЦ-1 Сергей Бородулин.

Вместо труб в 105, 105 и 120 метров появится одна - в 270 метров. На такой высоте выбросы будут гораздо быстрее рассеиваться, а новые фильты очистят выбросы ТЭЦ от золы. Руководство СГК утверждает - вопросы экологии сегодня для них в приоритете.


Мария СЕМЁНОВА
АРХИВ 
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