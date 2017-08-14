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Падение строительного крана на ул. Киренского
|14.08.17 17:20 Виновнице падения башенного крана на Киренского грозит 3 года тюрьмы
Машинисту башенного крана, упавшего на улице Киренского, грозит до трёх лет лишения свободы. По версии следствия, женщина не закрепила кран четырьмя противоугонными устройствами, как полагалось. В итоге под воздействием усилившегося ветра кран покатился по рельсам и упал за пределы строительной площадки, повредив при этом несколько автомобилей, опору и контактную сеть троллейбуса. Ущерб составил почти 3,5 миллиона рублей. Дело направлено в суд.
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