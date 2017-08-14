НОВОСТИ | Общество













14.08.17 17:28 На Столбах промаркировали туристические тропы





Фото



"Пять лет назад как раз волонтёры начали маркировать. Они обновляются именно с помощью волонтёров. Не каждый год, но где-то через год мы обновляем", - пояснила Начальник отдела экологического просвещения заповедника "Столбы" Марина Щербакова.







На красноярских Столбах покрасили деревья. Школьники-волонтёры из разных регионов России нанесли маркировку на стволы. Таким образом помечаются туристические тропы. Благодаря синим лентам на деревьях гостям заповедника будет легче ориентироваться на местности и не заблудиться в лесу. Общая длина тропинок в туристическом районе - 90 километров. Сейчас маркировка есть на 50-ти из них."Пять лет назад как раз волонтёры начали маркировать. Они обновляются именно с помощью волонтёров. Не каждый год, но где-то через год мы обновляем", - пояснила Начальник отдела экологического просвещения заповедника "Столбы" Марина Щербакова.













АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













