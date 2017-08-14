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14.08.17 17:22 Жителей посёлка Водников перепугала ночная перестрелка





В Красноярске нетрезвая компания разбудила микрорайон "Белые росы". В потасовке участвовали больше десяти человек. Судя по крикам, один из участников поддерживает футбольный клуб "Спартак" - команда на выходных проиграла столичному ЦСКА, его визави был настроен против. Хулиганы толкали друг друга, одного из парней швырнули на стоящий рядом автомобиль. Другой участник оказался на асфальте и попал под удары ногами. Через несколько минут вакханалии хулиганов развели в разные стороны.



А в посёлке Водников местных жителей перепугала перестрелка. Видео ночной разборки появилось сегодня. Судя по комментариям за кадром, в драке принимали участие более 20 человек. В интернете сообщают, что, возможно, это была "битва сутенёров" - кулаки и оружие пустили в ход из-за передела рынка сексуальных услуг. Сейчас все подробности обоих дебошей устанавливает полиция.







В Красноярске нетрезвая компания разбудила микрорайон "Белые росы". В потасовке участвовали больше десяти человек. Судя по крикам, один из участников поддерживает футбольный клуб "Спартак" - команда на выходных проиграла столичному ЦСКА, его визави был настроен против. Хулиганы толкали друг друга, одного из парней швырнули на стоящий рядом автомобиль. Другой участник оказался на асфальте и попал под удары ногами. Через несколько минут вакханалии хулиганов развели в разные стороны.А в посёлке Водников местных жителей перепугала перестрелка. Видео ночной разборки появилось сегодня. Судя по комментариям за кадром, в драке принимали участие более 20 человек. В интернете сообщают, что, возможно, это была "битва сутенёров" - кулаки и оружие пустили в ход из-за передела рынка сексуальных услуг. Сейчас все подробности обоих дебошей устанавливает полиция.











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