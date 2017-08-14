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НОВОСТИ | Общество





14.08.17 17:24 На красноярских дорогах выявляют мотоциклистов-нарушителей



Фото
За лето в Красноярске удалось поймать 50 пьяных мотоциклистов. Об этом сообщили в городской дорожной полиции. А в эти выходные мотовзвод контролировал автодорогу "Енисей" вплоть до Дивногорска. Особое внимание - водителям мотоциклов, мопедов и квадроциклов. Всего за пять часов полицейские выявили 21 факт пренебрежения правилами дорожного движения. Чаще всего люди управляли техникой, не имея на это прав, ездили без мотошлема либо без страхового полиса. Удалось задержать пьяного водителя квадроцикла и 17-летнего парня за рулём спортивного байка.

"У него не было водительского удостоверения, соответственно, на место были вызваны родители, собран материал и передан сотрудникам ПДН, которые будут заниматься и принимать решение уже в отношении родителей", - сообщил заместитель командира полка дорожно-патрульной службы ГИБДД Красноярска Сергей Молявко.








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