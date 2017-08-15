АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество



Дело Надежды Маршалкиной

15.08.17 08:53 Надежда Маршалкина намерена вновь добиваться домашнего ареста



Фото
Суд Советского района продолжил рассмотрение уголовного дела экс-замминистра экономического развития края Надежды Маршалкиной. Стало известно, что она вновь будет добиваться домашнего ареста. Напомним, чиновницу обвиняют в взятке - 72 миллиона рублей.

С октября 2015 года она находилась в СИЗО - следователи считали, что Маршалкина может скрыться или оказать давление на ключевых свидетелей. Однако в июне 2017 ей позволили находиться дома. Через месяц по требованию обвинения вновь вернули под стражу. Апелляцию обвиняемой суд рассмотрит 15 августа.









ДРУГИЕ СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Замминистра экономразвития края подозревают в получении взятки

Замминистра экономического развития края отправилась за решётку

Заместителю министра экономического развития края предъявлено обвинение

Замминистра экономразвития Надежда Маршалкина уволена

Надежда Маршалкина останется под арестом до конца марта

Против экс-чиновницы Надежды Маршалкиной возбуждены два новых уголовных дела

Надежда Маршалкина останется под арестом до 27 июня

Надежде Маршалкиной грозит штраф в размере 7 миллиардов рублей

Экс-замминистра экономразвития Надежда Маршалкина останется в заключении

Надежда Маршалкина останется под арестом до 27 января

Надежда Маршалкина предстанет перед судом

Надежду Маршалкину выпустили из СИЗО под домашний арест

Надежда Маршалкина частично признала свою вину

Надежду Маршалкину хотят вернуть в СИЗО, Надежда Николаева арестована

Надежду Маршалкину вновь отправили в СИЗО
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.