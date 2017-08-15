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15.08.17 11:44 Красноярцев возмутил голый мужчина в центре города





В Красноярске по центральным улицам и Коммунальному мосту пробежал голый мужчина. Это видео сняли возмущённые очевидцы: из одежды только обувь и очки для купания, на вид бегуну чуть за 30, наготу он прикрывал рукой.



В социальных сетях пишут, что в районе музыкального театра средь бела дня этот же мужчина бросался на машины, потом пересёк проспект Мира, выбежал на Коммунальный мост, там его задержали сотрудники Росгвардии. Из-за неадекватного поведения нарушителя отвезли к медикам.



Сейчас красноярцы гадают, был ли мужчина пьян, под воздействием наркотиков или это голый марафон на спор.







В Красноярске по центральным улицам и Коммунальному мосту пробежал голый мужчина. Это видео сняли возмущённые очевидцы: из одежды только обувь и очки для купания, на вид бегуну чуть за 30, наготу он прикрывал рукой.В социальных сетях пишут, что в районе музыкального театра средь бела дня этот же мужчина бросался на машины, потом пересёк проспект Мира, выбежал на Коммунальный мост, там его задержали сотрудники Росгвардии. Из-за неадекватного поведения нарушителя отвезли к медикам.Сейчас красноярцы гадают, был ли мужчина пьян, под воздействием наркотиков или это голый марафон на спор.







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