НОВОСТИ | Общество













15.08.17 11:40 В Красноярске обсудят перспективы "трезвых пятниц"





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Свои аргументы по этому поводу выскажут представители полиции и надзорных органов, торговых сетей, общественных организаций, депутаты. Как скоро и появятся ли вообще "сухие дни" в Красноярском крае, расскажем в вечернем выпуске программы "Вести. Красноярск" в 20:45 на телеканале "Россия".





Сегодня в Красноярске обсудят перспективы "трезвых пятниц" и к чему это может привести. Напомним, это инициатива главного полицейского края Александра Речицкого, который был назначен на этот пост полгода назад. Его инициатива заключается в том, чтобы запретить продажу алкоголя по пятницам и тем самым снизить преступность.Свои аргументы по этому поводу выскажут представители полиции и надзорных органов, торговых сетей, общественных организаций, депутаты. Как скоро и появятся ли вообще "сухие дни" в Красноярском крае, расскажем в вечернем выпуске программы "Вести. Красноярск" в 20:45 на телеканале "Россия".















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