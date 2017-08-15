НОВОСТИ | Спорт













15.08.17 11:47 В Красноярске побывал посол зимней Универсиады-2019 Илья Авербух





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Илья Авербух - посол зимней Универсиады-2019, его главная задача - пропагандировать студенческий спорт и здоровый образ жизни среди всех поколений. Развитие Красноярска сравнивает с олимпийским Сочи. "Приведены в порядок и дороги и аэропорты и вокзалы, всё это я вижу сейчас в Красноярске. Я вот сегодня проехал - уже открыт мост, доделываются развязки. Этого всего, возможно, не было бы, или было бы чуть позже, а сейчас Универсиада подталкивает всё это к динамичному развитию, это очень важно", - подчеркнул посол Студенческих игр-2019 Илья Авербух.



К слову, красноярцы позже смогут встретиться и с другими послами Студенческих игр, спортсменами и артистами. Всего их более 20-ти. Тем временем, подготовка к Универсиаде идёт полным ходом. Шатёр студенческих игр 2019 года будет работать до первых холодов - до середины сентября.





Шатёр Универсиады работает уже третий сезон подряд. В нём жизнь кипит ежедневно - спортивными викторинами, эстафетами и турнирами по настольным играм. А накануне в мини-кёрлинг даже можно было сыграть с Ильёй Авербухом. Сфотографироваться со звездой фигурного катания, получить автограф и задать интересующие вопросы смогли и маленькие спортсмены. От фанатов не было отбоя.Илья Авербух - посол зимней Универсиады-2019, его главная задача - пропагандировать студенческий спорт и здоровый образ жизни среди всех поколений. Развитие Красноярска сравнивает с олимпийским Сочи. "Приведены в порядок и дороги и аэропорты и вокзалы, всё это я вижу сейчас в Красноярске. Я вот сегодня проехал - уже открыт мост, доделываются развязки. Этого всего, возможно, не было бы, или было бы чуть позже, а сейчас Универсиада подталкивает всё это к динамичному развитию, это очень важно", - подчеркнул посол Студенческих игр-2019 Илья Авербух.К слову, красноярцы позже смогут встретиться и с другими послами Студенческих игр, спортсменами и артистами. Всего их более 20-ти. Тем временем, подготовка к Универсиаде идёт полным ходом. Шатёр студенческих игр 2019 года будет работать до первых холодов - до середины сентября. Владимир ЖАРИНОВ

















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