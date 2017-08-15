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НОВОСТИ | Общество





15.08.17 17:23 В краевой больнице появились вертолёты, оснащённые реанимационным оборудованием



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Дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции лёгких, инфузомат - всё как в палате интенсивной терапии. Только оборудован такой медицинский модуль на борту вертолёта Ми-8. В распоряжении врачей и ранее находилось около десятка единиц воздушного транспорта, в краевой больнице есть даже специальное отделение санитарной авиации. Но эти новые шесть вертолётов максимально приспособлены для спасения жизней.

"В этом вертолёте убраны дополнительные топливные баки. В других вертолётах они расположены внутри салона, занимают много места и работать не столь удобно. Тут баки вынесены наружу, места много, работать очень удобно", - пояснил фельдшер санитарной авиации Олег Николаевич.

Врачи рассказывают, даже пилоты относятся к таким полётам по-особенному. Если у пациента черепно-мозговая травма и большая высота может ухудшить его состояние, то вертолёт снижается. Такая карета скорой помощи с лопастями позволяет перевести до четырёх тяжелобольных пациентов. В приоритете помощь беременным и детям.

"Вообще авиация сама по себе очень затратна. Данный борт практически уникальный. Он немного дороже, чем обычный вылет на обычном рейсе. Но жизнь человека бесценна", - подчеркнул заведующий отделением санитарной авиации краевой клинической больницы Константин Барышников.

По регламенту время с момента вызова помощи и до вылета не превышает часа. Большую часть этого времени занимает подготовка техники: на счету каждая минута. Ежедневно бригады вылетают по два, а то и по три раза. За прошлый год медики сделали более 2000 вылетов, а это тысячи спасённых жизней. Прямо сейчас они отправляются в Минусинск за тяжело больным ребёнком.


Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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