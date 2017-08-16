НОВОСТИ | Общество













16.08.17 17:23 В Красноярске стоки из ливневой канализации попадают в Енисей без очистки





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К слову, исторически в Красноярске ливневая вода не идёт через очистные сооружения, и экологи с этим активно борются уже несколько лет. Именно общественники обнаружили цветные пятна на реке в районе сброса. Обратились в природоохранную прокуратуру. Специалисты проверили стоки и обнаружили, что коллектор на обслуживании муниципального предприятия и очистными не оборудован.



"Вместо того, чтобы разработать дорожную карту и планомерно делать ливневую канализацию с очистными сооружениями, у нас средства направляются на замену бордюров. Очень актуально! Сливать нефтепродукты с дорог в Енисей будем без очистки, зато бордюры у нас будут новенькие. Такой подход, когда экономят на экологических проблемах, неприемлем", - считает эколог Александр Колотов.



Но даже если суд примет сторону экологов и природоохранной прокуратуры и обяжет мэрию обеспечить ливневую канализацию очистными, то как скоро это может произойти и произойдёт ли? Об этом подробнее в вечернем выпуске "Вести. Красноярск" в 20:45 на телеканале "Россия".











Власти Красноярска получили иск от природоохранной прокуратуры. Сейчас в суде рассматривается вопрос о сточных водах, которые без очистки попадают в Енисей. Вся грязь с улиц города стекает через трубы напрямую в реку, хотя по российскому законодательству дренажные или дождевые стоки должны проходить через фильтры.К слову, исторически в Красноярске ливневая вода не идёт через очистные сооружения, и экологи с этим активно борются уже несколько лет. Именно общественники обнаружили цветные пятна на реке в районе сброса. Обратились в природоохранную прокуратуру. Специалисты проверили стоки и обнаружили, что коллектор на обслуживании муниципального предприятия и очистными не оборудован."Вместо того, чтобы разработать дорожную карту и планомерно делать ливневую канализацию с очистными сооружениями, у нас средства направляются на замену бордюров. Очень актуально! Сливать нефтепродукты с дорог в Енисей будем без очистки, зато бордюры у нас будут новенькие. Такой подход, когда экономят на экологических проблемах, неприемлем", - считает эколог Александр Колотов.Но даже если суд примет сторону экологов и природоохранной прокуратуры и обяжет мэрию обеспечить ливневую канализацию очистными, то как скоро это может произойти и произойдёт ли? Об этом подробнее в вечернем выпуске "Вести. Красноярск" в 20:45 на телеканале "Россия".







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