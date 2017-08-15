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15.08.17 17:21 Красноярского полицейского подозревают в превышении полномочий





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"Полицейский уже уволен из органов внутренних дел. Стоит также отметить, что мужчина-потерпевший к данному времени скончался. Но причиной смерти его стало не избиение. Умер он в августе 2017 года. Причина смерти в данный момент устанавливается", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.







Дотронулся до аппаратуры для снятия отпечатков и оказался избит. Красноярского полицейского подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следователей, дежурный отдела полиции №2 ударил задержанного головой об устройство для дактилоскопии и несколько раз пнул лежачего. Причиной стало то, что пьяный мужчина, доставленный в отдел по подозрению в краже, начал беспорядочно нажимать кнопки на аппарате во время снятия отпечатков. Возбуждено уголовное дело."Полицейский уже уволен из органов внутренних дел. Стоит также отметить, что мужчина-потерпевший к данному времени скончался. Но причиной смерти его стало не избиение. Умер он в августе 2017 года. Причина смерти в данный момент устанавливается", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.











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