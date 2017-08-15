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15.08.17 17:20 В Красноярске из-за пожара из двух торговых центров эвакуированы сотни людей





Фото Фото: VK.COM/KRASCHP



В Красноярске сотни людей оказались на улице. Из Mix-Max и ТРЦ на Свободном экстренно эвакуировали посетителей и работников. Причиной стало возгорание в трансформаторной будке в переулке Телевизорный. Вспыхнул силовой кабель, были обесточены светофоры на проспекте Свободный и магазины в торговых центрах.



Площадь пожара составила около 30 квадратных метров, пострадавших и разрушений нет, пожарные справились с очагом за считанные минуты. Угрозы распространения огня не было, заявили в МЧС. Решение об эвакуации людей принимали руководители ТРЦ. Работникам комплексов сообщили, что электроснабжение восстановят лишь завтра к утру.







В Красноярске сотни людей оказались на улице. Из Mix-Max и ТРЦ на Свободном экстренно эвакуировали посетителей и работников. Причиной стало возгорание в трансформаторной будке в переулке Телевизорный. Вспыхнул силовой кабель, были обесточены светофоры на проспекте Свободный и магазины в торговых центрах.Площадь пожара составила около 30 квадратных метров, пострадавших и разрушений нет, пожарные справились с очагом за считанные минуты. Угрозы распространения огня не было, заявили в МЧС. Решение об эвакуации людей принимали руководители ТРЦ. Работникам комплексов сообщили, что электроснабжение восстановят лишь завтра к утру.











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