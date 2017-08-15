НОВОСТИ | Экономика













15.08.17 17:26 В бюджете Красноярского края образовался профицит





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"В текущем периоде, за первое полугодие нам удалось сохранить положительную динамику с начала года и мы фактически исполнили бюджет за первое полугодие без дефицита. Это очень важный показатель, с учётом того, что в последний раз мы исполняли бюджет за первое полугодие без дефицита в 2011 году", - сообщил министр финансов Красноярского края Владимир Бахарь.







За первое полугодие 2017 года в бюджете Красноярского края образовался профицит. Об этом на заседании правительства рассказал министр финансов Владимир Бахарь. По последним данным, доходы составили 96,8 миллиардов рублей, это 48% от планов на год, а расходы - 95,7 миллиардов, это около 44% от годовых назначений. То есть профицит составил чуть больше миллиарда рублей."В текущем периоде, за первое полугодие нам удалось сохранить положительную динамику с начала года и мы фактически исполнили бюджет за первое полугодие без дефицита. Это очень важный показатель, с учётом того, что в последний раз мы исполняли бюджет за первое полугодие без дефицита в 2011 году", - сообщил министр финансов Красноярского края Владимир Бахарь.











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