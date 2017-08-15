Надежда Маршалкина в ожидании приговора уже более полутора лет провела за колючей проволокой в красноярском СИЗО №1. Это уже вторая попытка добиться домашнего ареста. В прошлый раз в июне этого года ей позволили находиться дома, но через месяц по требованию обвинения вновь вернули под стражу.
Напомним, Надежда Маршалкина, будучи заместителем министра экономического развития края, курировала развитие Нижнего Приангарья, и по версии следствия, параллельно брала крупные взятки. А именно: в 40 томах уголовного дела доказательства взяток на 72 миллиона рублей, включая дорогую иномарку.
На сегодняшнем заседании сторона защиты настаивала, что Маршалкина уже не обладает административным ресурсом, так как уволена, поэтому якобы не может оказывать влияние на свидетелей и скрываться от суда в Израиле тоже не намерена. Кроме того, ссылались на процессуальные нарушения. Впрочем, прокурор просил не изменять меру пресечения.
В результате суд вынес решение оставить Маршалкину в СИЗО. Пока на срок до 23 сентября. Рассмотрение уголовного дела продолжится.