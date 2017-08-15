Трое мужчин буквально терроризировали 13 красноярцев. Под угрозой физической расправы они выживали хозяев из их квартир. Схема была достаточно несложная. Подсудимые под разными предлогами завладевали долями в квартирах, и как только вступали в права собственности, для остальных жильцов начинался ад. Их принуждали передать недвижимость на очень невыгодных условиях или выкупить эти самые доли по чрезвычайно завышенной цене.
В жизни Альфии Быковой кошмар начался после смерти супруга. Её дети продали свои доли в имуществе чёрным риелторам. В итоге банда начала выживать женщину - избивали прямо в подъезде, поменяли замки на входной двери. "До сегодняшнего дня в квартиру я попасть не могу. Человека признали обвиняемым, он продолжает свою преступную деятельность, не впуская меня в квартиру. Есть решение суда, чтобы он не чинил мне препятствий, но он абсолютно всё игнорирует", - рассказала потерпевшая Альфия Быкова.
Мошенников в итоге поймали. Два года длилось следствие и уже десятый месяц идёт судебный процесс. Потерпевшие утверждают: в нём очень много странного. "К сожалению, и для нас это большой вопрос, всех троих обвиняемых отпустили под подписку о невыезде прямо в зале суда. Это парадоксальная история, мы, конечно, это обжалуем, прокуратура тоже заняла активную позицию", - рассказала потерпевшая Надежда Левина.
Похоже, до финала этой истории ещё очень далеко - краевой суд отправил дело для дополнительного расследования. "Постановлением Советского районного суда, вступившим сегодня в законную силу, дело будет возвращено сначала прокурору, в последующем прокурор отправит его в органы предварительного расследования для осуществления дополнительного следствия", - сообщила и.о. старшего помощника прокурора Красноярского края по связям со СМИ Вероника Форналь.
В уголовном деле фигурирует 13 потерпевших. Однако не исключено, что на самом деле их куда больше. Ведь в собственности у трёх подсудимых и их родственников более сотни долей в разных квартирах Красноярска.