НОВОСТИ













15.08.17 20:46 Дело красноярских "чёрных риэлторов" отправлено на дополнительное расследование





Фото



В жизни Альфии Быковой кошмар начался после смерти супруга. Её дети продали свои доли в имуществе чёрным риелторам. В итоге банда начала выживать женщину - избивали прямо в подъезде, поменяли замки на входной двери. "До сегодняшнего дня в квартиру я попасть не могу. Человека признали обвиняемым, он продолжает свою преступную деятельность, не впуская меня в квартиру. Есть решение суда, чтобы он не чинил мне препятствий, но он абсолютно всё игнорирует", - рассказала потерпевшая Альфия Быкова.



Мошенников в итоге поймали. Два года длилось следствие и уже десятый месяц идёт судебный процесс. Потерпевшие утверждают: в нём очень много странного. "К сожалению, и для нас это большой вопрос, всех троих обвиняемых отпустили под подписку о невыезде прямо в зале суда. Это парадоксальная история, мы, конечно, это обжалуем, прокуратура тоже заняла активную позицию", - рассказала потерпевшая Надежда Левина.



Похоже, до финала этой истории ещё очень далеко - краевой суд отправил дело для дополнительного расследования. "Постановлением Советского районного суда, вступившим сегодня в законную силу, дело будет возвращено сначала прокурору, в последующем прокурор отправит его в органы предварительного расследования для осуществления дополнительного следствия", - сообщила и.о. старшего помощника прокурора Красноярского края по связям со СМИ Вероника Форналь.



В уголовном деле фигурирует 13 потерпевших. Однако не исключено, что на самом деле их куда больше. Ведь в собственности у трёх подсудимых и их родственников более сотни долей в разных квартирах Красноярска.





Трое мужчин буквально терроризировали 13 красноярцев. Под угрозой физической расправы они выживали хозяев из их квартир. Схема была достаточно несложная. Подсудимые под разными предлогами завладевали долями в квартирах, и как только вступали в права собственности, для остальных жильцов начинался ад. Их принуждали передать недвижимость на очень невыгодных условиях или выкупить эти самые доли по чрезвычайно завышенной цене.В жизни Альфии Быковой кошмар начался после смерти супруга. Её дети продали свои доли в имуществе чёрным риелторам. В итоге банда начала выживать женщину - избивали прямо в подъезде, поменяли замки на входной двери. "До сегодняшнего дня в квартиру я попасть не могу. Человека признали обвиняемым, он продолжает свою преступную деятельность, не впуская меня в квартиру. Есть решение суда, чтобы он не чинил мне препятствий, но он абсолютно всё игнорирует", - рассказала потерпевшая Альфия Быкова.Мошенников в итоге поймали. Два года длилось следствие и уже десятый месяц идёт судебный процесс. Потерпевшие утверждают: в нём очень много странного. "К сожалению, и для нас это большой вопрос, всех троих обвиняемых отпустили под подписку о невыезде прямо в зале суда. Это парадоксальная история, мы, конечно, это обжалуем, прокуратура тоже заняла активную позицию", - рассказала потерпевшая Надежда Левина.Похоже, до финала этой истории ещё очень далеко - краевой суд отправил дело для дополнительного расследования. "Постановлением Советского районного суда, вступившим сегодня в законную силу, дело будет возвращено сначала прокурору, в последующем прокурор отправит его в органы предварительного расследования для осуществления дополнительного следствия", - сообщила и.о. старшего помощника прокурора Красноярского края по связям со СМИ Вероника Форналь.В уголовном деле фигурирует 13 потерпевших. Однако не исключено, что на самом деле их куда больше. Ведь в собственности у трёх подсудимых и их родственников более сотни долей в разных квартирах Красноярска. Дмитрий БЫЗОВ

















АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













