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НОВОСТИ | Общество





15.08.17 20:56 В Красноярске прошёл творческий вечер памяти Виктора Цоя



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Песни Виктора Цоя вне времени, это отмечают сами поклонники. Музыка группы "Кино" в Центральном парке Красноярска звучит как для совсем юных слушателей, так и для тех, кто когда-то покупал пластинки "Кино".

Концерты в Центральном парке 15 августа стали традиционным. В этом году исполняется 27 лет со дня смерти Виктора Цоя. На сцене красноярские коллективы. Некоторых из них именно Цой подвиг на занятия музыкой.

"Например, история создания нашей группы началась с моего сна. Мы выступали на какой-то сцене, тогда ещё не было группы, спускались со сцены, ко мне подошёл Виктор Цой, положил руку на плечо и спросил: "Вы уже выступаете?" Я ответил, что да, проснулся и понял, что надо создавать группу", - рассказал солист группы "Шаги за окном" Ворон Черный.

В этом году накануне годовщины в Центральный парк переехал и камень с изображением музыканта. Теперь сквер находится ближе к площадке, на которой вот уже десять лет проводят "цойники" - так называются концерты, приуроченные ко дню памяти.

В этот день традиционно музыкальный марафон растянется до вечера. Закончат петь песни Цоя только в 22 часа.


Владимир БОГОМОЛОВ
АРХИВ 
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