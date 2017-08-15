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15.08.17 20:56 В Красноярске прошёл творческий вечер памяти Виктора Цоя





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Концерты в Центральном парке 15 августа стали традиционным. В этом году исполняется 27 лет со дня смерти Виктора Цоя. На сцене красноярские коллективы. Некоторых из них именно Цой подвиг на занятия музыкой.



"Например, история создания нашей группы началась с моего сна. Мы выступали на какой-то сцене, тогда ещё не было группы, спускались со сцены, ко мне подошёл Виктор Цой, положил руку на плечо и спросил: "Вы уже выступаете?" Я ответил, что да, проснулся и понял, что надо создавать группу", - рассказал солист группы "Шаги за окном" Ворон Черный.



В этом году накануне годовщины в Центральный парк переехал и камень с изображением музыканта. Теперь сквер находится ближе к площадке, на которой вот уже десять лет проводят "цойники" - так называются концерты, приуроченные ко дню памяти.



В этот день традиционно музыкальный марафон растянется до вечера. Закончат петь песни Цоя только в 22 часа.





Песни Виктора Цоя вне времени, это отмечают сами поклонники. Музыка группы "Кино" в Центральном парке Красноярска звучит как для совсем юных слушателей, так и для тех, кто когда-то покупал пластинки "Кино".Концерты в Центральном парке 15 августа стали традиционным. В этом году исполняется 27 лет со дня смерти Виктора Цоя. На сцене красноярские коллективы. Некоторых из них именно Цой подвиг на занятия музыкой."Например, история создания нашей группы началась с моего сна. Мы выступали на какой-то сцене, тогда ещё не было группы, спускались со сцены, ко мне подошёл Виктор Цой, положил руку на плечо и спросил: "Вы уже выступаете?" Я ответил, что да, проснулся и понял, что надо создавать группу", - рассказал солист группы "Шаги за окном" Ворон Черный.В этом году накануне годовщины в Центральный парк переехал и камень с изображением музыканта. Теперь сквер находится ближе к площадке, на которой вот уже десять лет проводят "цойники" - так называются концерты, приуроченные ко дню памяти.В этот день традиционно музыкальный марафон растянется до вечера. Закончат петь песни Цоя только в 22 часа. Владимир БОГОМОЛОВ

















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