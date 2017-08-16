НОВОСТИ | Общество













16.08.17 11:47 В Красноярске до конца сезона проведут сто садовых ярмарок и продовольственных фестивалей





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18 августа в Центральном районе в сквере Пушкина заработает самый крупный цветочный базар. А 2 сентября пройдёт Яблочный спас - продовольственный праздник, на котором будут среди прочего собирать яблоки для нуждающихся.



"Собираем яблоки от всех желающих: от предприятий, от организаций, от частных лиц. Они будут освящены и пойдут в социальные учреждения", - пояснил заместитель руководителя департамента социально-экономического развития администрации Красноярска Пётр Шальмин.







В Красноярске до конца сезона планируют провести ещё сто ярмарок, базаров и продовольственных фестивалей. С начала года под открытым небом и в помещениях удалось развернуть торговые ряды уже 900 раз.18 августа в Центральном районе в сквере Пушкина заработает самый крупный цветочный базар. А 2 сентября пройдёт Яблочный спас - продовольственный праздник, на котором будут среди прочего собирать яблоки для нуждающихся."Собираем яблоки от всех желающих: от предприятий, от организаций, от частных лиц. Они будут освящены и пойдут в социальные учреждения", - пояснил заместитель руководителя департамента социально-экономического развития администрации Красноярска Пётр Шальмин.











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