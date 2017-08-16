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16.08.17 17:21 Водитель и пассажир тормозили старые "Жигули" руками и ногами





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Ролик всего за сутки набрал более 40 тысяч просмотров. Отметим, что эксплуатация автомобиля с неисправными тормозами по правилам дорожного движения категорически запрещена.







В Красноярске водитель и пассажир ВАЗа тормозили машину... ногами. Очевидец выложил ролик в соцсети. Очень хорошо видно, что на улицу Октябрьская выезжает старенький ВАЗ второй модели. Двери у машины не закрываются, тормоза не работают. В салоне двое молодых парней. Для остановки водитель тормозит ногой об асфальт, а пассажир периодически выскакивает на проезжую часть и упирается в капот.Ролик всего за сутки набрал более 40 тысяч просмотров. Отметим, что эксплуатация автомобиля с неисправными тормозами по правилам дорожного движения категорически запрещена.











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