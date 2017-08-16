В Красноярске водитель и пассажир ВАЗа тормозили машину... ногами. Очевидец выложил ролик в соцсети. Очень хорошо видно, что на улицу Октябрьская выезжает старенький ВАЗ второй модели. Двери у машины не закрываются, тормоза не работают. В салоне двое молодых парней. Для остановки водитель тормозит ногой об асфальт, а пассажир периодически выскакивает на проезжую часть и упирается в капот.
Ролик всего за сутки набрал более 40 тысяч просмотров. Отметим, что эксплуатация автомобиля с неисправными тормозами по правилам дорожного движения категорически запрещена.