НОВОСТИ | Экономика













16.08.17 17:28 3,5 млн. рублей выплатили за учебный год 2016-2017 студентам с высокими баллами ЕГЭ





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Выплата была учреждена для того, чтобы выпускники школ оставались учиться в крае, а не уезжали в другие регионы. Однако если в начале учебного года таких умниц и умников было 147 человек, то к концу осталось 106. Выбыли из числа привилегированных те, кто получил тройки на сессии или были не аттестованы. Остальные же будут получать по 5 тысяч ежемесячно до третьего курса. Закон продолжает действовать.







3,5 миллиона рублей были выплачены за учебный год 2016-2017 студентам с хорошими баллами по ЕГЭ. Напомним, в прошлом году был принят закон, по которому ежемесячно по 5 тысяч дополнительно к стипендии получают те первокурсники, которые хорошо сдали ЕГЭ. Это зависит от специальности, но количество баллов за три предмета варьируются от 225 до 260.Выплата была учреждена для того, чтобы выпускники школ оставались учиться в крае, а не уезжали в другие регионы. Однако если в начале учебного года таких умниц и умников было 147 человек, то к концу осталось 106. Выбыли из числа привилегированных те, кто получил тройки на сессии или были не аттестованы. Остальные же будут получать по 5 тысяч ежемесячно до третьего курса. Закон продолжает действовать.











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