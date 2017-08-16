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16.08.17 20:55 Шахтёры Красноярья: Владимир Кукса



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С самым мощным на Бородинском разрезе экскаватором Владимир Кукса управляется как с легковым автомобилем. И работа для него - не просто повседневный труд. В СУЭК он может быть спокоен и за себя и за семью. "На разрезе 32 года, нигде больше не работал. Прирос. Нормальный коллектив, живой, как и везде. Бывают и недочёты, и споры - в споре рождается истина", - рассказал машинист роторного экскаватора ЭРП-2500 Владимир Кукса.

Бородино по праву можно назвать угольной столицей края и не только: по добыче угля самым безопасным открытым способом мы лидеры в России. Сегодня только СУЭК ежегодно добывает в нашем регионе до 30 миллионов тонн угля. Владимир Кукса рассказывает, работал на всех экскаваторах, которые только есть на Бородинском разрезе. Коллеги утверждают: с таким бригадиром им любые горы по плечу. Недаром на всероссийской шахтёрской олимпиаде в июле Кукса вместе с напарником завоевали золотые медали.

"По жизни человек открытый, общительный. Хорошо поёт, играет на гитаре, на других инструментах. Самое главное, что в коллективе он создаёт добрую среду. Если есть какие-то упущения, всегда укажет, и потом подумаешь - прав был", - рассказал машинист роторного экскаватора ЭРП-2500 Сергей Клюшниченко.

Бородинский разрез обеспечивает топливом Россию в любую погоду, 24 часа в сутки, 365 дней в году. И немалую часть этой работы выполняет экскаваторщик Владимир Кукса.


Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
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