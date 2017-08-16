НОВОСТИ | Общество













16.08.17 17:14 В Октябрьском районе прошёл рейд по выявлению автомобилей с излишней тонировкой





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Кроме того, полицейские выяснили, что четырём автомобилистам уже выдавалось письменное требование устранить тонировку, однако водители его проигнорировали. В итоге двух нарушителей суд на четверо суток отправил под административный арест, дела остальных ещё рассматриваются.







Сегодня дорожные полицейские ловили водителей на машинах с тонированными стёклами. Четыре экипажа ДПС, вооружившись спецприборами для проверки автостёкол, дежурили на улице Высотная. Всего за два часа наряды оштрафовали 20 человек.Кроме того, полицейские выяснили, что четырём автомобилистам уже выдавалось письменное требование устранить тонировку, однако водители его проигнорировали. В итоге двух нарушителей суд на четверо суток отправил под административный арест, дела остальных ещё рассматриваются.













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