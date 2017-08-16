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16.08.17 17:32 Футболисты "Енисея" сыграли со сборной реабилитационного центра





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С одной стороны поля - сборная реабилитационного центра, с другой - 11 профессиональных футболистов, это игроки "Енисея", а также легенды "Спартака", а ныне тренеры Егор Титов и Дмитрий Аленичев.



Важность матча для этих людей, которые стараются победить пристрастие к психоактивным веществам, сложно переоценить. Во втором тайме к игре присоединился и лев Елисей - талисман команды. С его помощью встреча завершилась с дружеским счётом 2:2.



"Иногда люди совершают ошибку, и для того чтобы вернуться к нормальной жизни, нужны такие мероприятия. Я с огромной радостью вышел", - сказал главный тренер ФК "Енисей" Дмитрий Аленичев.



Главная задача мероприятия - вернуть однажды оступившихся обратно в общество. "Они справились с этой сложной задачей, они прошли лечение, реабилитацию. Сейчас они проходят ресоциализацию, и самым главным оружием в этом является спорт", - подчеркнула президент благотворительного фонда "Здоровая страна" Ольга Ванатова.



Стоит отметить, что это не первая и не последняя подобная встреча "Енисея". Благотворительные игры продолжатся.





В футбол-арене "Енисей" профессионалы футбола встретятся с новичками-любителями. Впрочем, у последних всё-таки есть шансы, потому что игра дружеская как по духу, так и по условиям - два тайма по десять минут.С одной стороны поля - сборная реабилитационного центра, с другой - 11 профессиональных футболистов, это игроки "Енисея", а также легенды "Спартака", а ныне тренеры Егор Титов и Дмитрий Аленичев.Важность матча для этих людей, которые стараются победить пристрастие к психоактивным веществам, сложно переоценить. Во втором тайме к игре присоединился и лев Елисей - талисман команды. С его помощью встреча завершилась с дружеским счётом 2:2."Иногда люди совершают ошибку, и для того чтобы вернуться к нормальной жизни, нужны такие мероприятия. Я с огромной радостью вышел", - сказал главный тренер ФК "Енисей" Дмитрий Аленичев.Главная задача мероприятия - вернуть однажды оступившихся обратно в общество. "Они справились с этой сложной задачей, они прошли лечение, реабилитацию. Сейчас они проходят ресоциализацию, и самым главным оружием в этом является спорт", - подчеркнула президент благотворительного фонда "Здоровая страна" Ольга Ванатова.Стоит отметить, что это не первая и не последняя подобная встреча "Енисея". Благотворительные игры продолжатся. Владимир ЖАРИНОВ

















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