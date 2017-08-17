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17.08.17 08:52 В ДТП в центре Красноярска пострадал случайный прохожий





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"Хлопок был - будто в дом въехали. Вышла на улицу - мальчишка лежит на земле. Ребята подъехали какие-то, помогли его на лестницу посадить. Голова у него пробита была в двух местах, кажется", - рассказала очевидец Наталья.



Пострадавший доставлен в больницу. Как нам рассказали знакомые водителя, мужчине за рулём стало плохо. По сообщению автополиции, управлял машиной он в трезвом состоянии - опьянения не выявлено, мог не справиться с управлением. На вопросы о случившемся отреагировал агрессивно. Возможно, сказалось шоковое состояние.



На перекрёстке Кирова-Ленина аварии случаются регулярно. Но зачастую они обходятся без жертв, тем более случайных, как пешеход, пострадавший в этот раз. Дорожные полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства этого ДТП. Официальная причина будет объявлена позже.





Поваленный светофор и вырванное ограждение - так сейчас выглядит место аварии в центре Красноярска. Водитель китайского внедорожника поворачивал с Ленина - основной магистрали - на прилегающую улицу Кирова. Но вместо поворота вошёл прямо на тротуар, где находились пешеходы. Не всем удалось уйти от удара."Хлопок был - будто в дом въехали. Вышла на улицу - мальчишка лежит на земле. Ребята подъехали какие-то, помогли его на лестницу посадить. Голова у него пробита была в двух местах, кажется", - рассказала очевидец Наталья.Пострадавший доставлен в больницу. Как нам рассказали знакомые водителя, мужчине за рулём стало плохо. По сообщению автополиции, управлял машиной он в трезвом состоянии - опьянения не выявлено, мог не справиться с управлением. На вопросы о случившемся отреагировал агрессивно. Возможно, сказалось шоковое состояние.На перекрёстке Кирова-Ленина аварии случаются регулярно. Но зачастую они обходятся без жертв, тем более случайных, как пешеход, пострадавший в этот раз. Дорожные полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства этого ДТП. Официальная причина будет объявлена позже. Владимир БОГОМОЛОВ

















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