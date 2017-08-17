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17.08.17 09:24 На Таймыре спасли пропавших пять дней назад рыбаков





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"Была обследована береговая линия, порядка 100 км, вначале была обнаружена лодка на противоположном берегу Енисейского залива, затем трое пострадавших, которые находились в полуразрушенном балке. Состояние удовлетворительное, они были осмотрены, в медпомощи не нуждались", - сообщил спасатель I класса УГОЧС Таймырского района Олег Киричек.







На Таймыре пять дней искали рыбаков. Трое мужчин, жители посёлка Воронцово, отправились на рыболовецкую точку, а домой к назначенному времени не вернулись. Спустя три дня односельчане решили выйти на поиски, но безрезультатно. Родственники пропавших обратились к спасателям. На пятый день обросших и похудевших мужчин нашли. Оказалось, рыбаки попали в шторм, их лодку прибило к берегу, а мотор заглох. Починить его не удалось."Была обследована береговая линия, порядка 100 км, вначале была обнаружена лодка на противоположном берегу Енисейского залива, затем трое пострадавших, которые находились в полуразрушенном балке. Состояние удовлетворительное, они были осмотрены, в медпомощи не нуждались", - сообщил спасатель I класса УГОЧС Таймырского района Олег Киричек.













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