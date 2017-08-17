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17.08.17 11:40 Фактов истязания заключённых в ИК-31 не выявлено





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К слову, в 31-й колонии содержат опасных преступников - убийц, насильников, террористов. В ГУФСИН тогда заявили, что подобные жалобы возникают, когда заключённые пытаются добиться перевода в другие тюрьмы. Прокурорская проверка показала, что нарушений содержания нет. Замечания возникли лишь к санитарно-гигиеническим нормам.







Пыток заключённых не было - к такому выводу пришла прокуратура. Специалисты краевого управления провели проверку в исправительной колонии №31, откуда поступила жалоба на сотрудников ГУФСИН. Напомним, на прошлой неделе осуждённые обратились к правозащитникам с заявлением на пытки: якобы их пытали изощрёнными способами - связывали скотчем, душили пакетами, а побои врачи не фиксировали.К слову, в 31-й колонии содержат опасных преступников - убийц, насильников, террористов. В ГУФСИН тогда заявили, что подобные жалобы возникают, когда заключённые пытаются добиться перевода в другие тюрьмы. Прокурорская проверка показала, что нарушений содержания нет. Замечания возникли лишь к санитарно-гигиеническим нормам.











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