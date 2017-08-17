НОВОСТИ | Общество













17.08.17 17:30 Красноярцы стали чаще жаловаться на непристойную рекламу





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За советом в Красноярск и другие регионы обратились даже антимонопольщики из Крыма. Там, как и везде, новички на рынке пытаются получить конкурентное преимущество за счёт такой рекламы. Эксперты в большинстве случаев не разделили переживания заявителей.



"Граждане у нас заявления по сезонной волне направляют, исторически так сложилось. Понятно, что в летний период непристойной рекламы больше, поэтому заявлений чуть побольше", - отметил заместитель руководителя УФАС по Красноярскому краю Олег Харченко.







Летом красноярцы начинают больше переживать из-за непристойной, по их мнению, рекламы. Это отметили на заседании красноярского экспертного совета при антимонопольной службе. Среди прочего разбирали сразу три эпизода, посвящённых двусмысленной рекламе, где эксплуатировались сексуальные образы.За советом в Красноярск и другие регионы обратились даже антимонопольщики из Крыма. Там, как и везде, новички на рынке пытаются получить конкурентное преимущество за счёт такой рекламы. Эксперты в большинстве случаев не разделили переживания заявителей."Граждане у нас заявления по сезонной волне направляют, исторически так сложилось. Понятно, что в летний период непристойной рекламы больше, поэтому заявлений чуть побольше", - отметил заместитель руководителя УФАС по Красноярскому краю Олег Харченко.







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