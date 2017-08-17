НОВОСТИ | Общество













17.08.17 11:49 В Красноярском крае начинается вакцинация против гриппа





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В министерстве здравоохранения края отметили: вакцинация детей начнётся в сентябре в дошкольных учреждениях и школах. Также планируется организованный выезд бригад в крупные торговые комплексы Красноярска.







В Красноярском крае начинается вакцинация против гриппа. Всего за сентябрь и октябрь планируют привить около 40 процентов жителей. Особое внимание уделят людям с хроническими заболеваниями и беременным женщинам.В министерстве здравоохранения края отметили: вакцинация детей начнётся в сентябре в дошкольных учреждениях и школах. Также планируется организованный выезд бригад в крупные торговые комплексы Красноярска.













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